Rouen. La gare évacuée après une fausse alerte à la bombe, un homme de 58 ans placé en garde à vue

L'alerte a été donnée vers 19 h 43, jeudi 26 octobre, via le 114, le numéro d'assistance aux personnes handicapés, malentendantes et muettes. Au bout du fil se trouvait un homme délivrant le message : "Bombe à la gare de Rouen", avant de raccrocher sans explications et sans donner suite au contre-appel par le service opérateur. Le message a été pris au sérieux par les autorités qui ont ordonné l'évacuation immédiate de la gare de Rouen tout en stoppant la circulation ferroviaire. Policiers nationaux et gendarmes étaient alors mobilisés pour inspecter la gare sans trouver quoi que ce soit.

L'appel provenant de Sotteville-lès-Rouen

En parallèle, les forces de l'ordre ont réussi à géolocaliser l'appel provenant d'une ligne à Sotteville-lès-Rouen. Son auteur, un homme de 58 ans, a été interpellé vers 20h10 près de son domicile. Il a reconnu les faits en expliquant qu'il s'agissait d'une fausse alerte et qu'il n'avait pas exercé de menaces. La gare a finalement rouvert ses portes vers 20h40. Quant à l'individu, il a été placé en garde à vue. Le responsable de la gare SNCF de Rouen a indiqué vouloir porter plainte.