Coutances. Un millier d'appareils photos du XIX au XXIe siècle aux enchères

Vous allez peut-être flasher pour l'un des 1 000 appareils photo qui sont à vendre à l'hôtel des ventes de Coutances, samedi 28 octobre. Ils datent de différentes époques, entre le XIXe et le XXIe siècle. Le commissaire-priseur, Me Eric Boureau, présente aussi des caméras de cinéma et des projecteurs. Des photos et divers documents sont aussi en vente.

Les enchères ont lieu à 10h et à 14h15 à Coutances ou en ligne. L'exposition des appareils photos a lieu le vendredi 27 octobre de 15h à 18h.