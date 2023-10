Rouen. Changement d'heure : une campagne face à l'augmentation des accidents en hiver

A l'automne, c'est le moment de passer à l'heure d'hiver. Un fléau pour les villes, notamment à Rouen. Selon la préfecture de Seine-Maritime, les jours qui suivent les changements d'heure enregistrent un pic d'accidentalité.

Un manque de visibilité sur les routes

La nuit tombe une heure plus tôt et la luminosité baisse entre 17h et 19h. Selon le préfet de Seine-Maritime Jean-Benoît Albertini, "le taux d'accidentalité augmente de 40 % car les réflexes changent et la visibilité des publics vulnérables est moins forte". Piétons, cyclistes et usagers à trottinette sont donc les premiers concernés. Jeudi 26 octobre, la préfecture de Seine-Maritime a mis en place une campagne de prévention pour informer les Rouennais au sujet du changement d'heure qui a lieu dans la nuit du samedi 28 au dimanche 29 octobre. Et, pour la première fois pendant 15 jours, des flocages ont été créés pour les bus et métros de Rouen, avec des messages de prévention adressés à la fois aux automobilistes et aux autres usagers.