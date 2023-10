Normandie. Sobriété énergétique : Rouennais et Caennais en concurrence

Qui des Rouennais ou des Caennais seront les plus sobres ? C'est le défi lancé par Engie depuis le 1er octobre, avec la 6e édition de l'Eco Défi. Les ménages de chaque agglomération sont invités à réduire le plus possible leur consommation d'énergie. A la clé, une subvention de 30 000 euros pour une association locale en faveur de l'environnement. Gueule d'atmosphère, elle, représente la capitale normande. "Engie va prendre la totalité de l'énergie consommée par les participants et diviser par le nombre de ménages, ce qui vous fait un rapport ramené à un ménage type, explique Etienne Levallois, coordinateur et animateur de l'association. On compare les deux à la fin et celui qui fait le meilleur score gagne." L'association s'occupe, entre autres, d'accompagner de manière gracieuse les foyers les plus modestes dans la rénovation énergétique de leur maison à travers son programme "Isolation solidaire".

Le défi de l'isolation thermique

"Isoler sa maison, c'est très complexe avec le financement, le chantier, gérer le reste à charge, etc. Tout ça fait que la transformation des logements en France ne se fait pas à un rythme approprié face à la situation", explique Etienne Levallois. Gueule d'atmosphère veut ainsi accompagner entre 30 et 50 ménages en guidant les bénéficiaires vers les bons interlocuteurs. Pour Etienne Levallois, réduire sa consommation, c'est passer par des gestes simples. "Lorsque l'on fait des économies d'énergie, on fait aussi des économies financières, poursuit le Rouennais. Par exemple, un lave-vaisselle, c'est 14 % de la consommation d'énergie d'un foyer moyen qui n'utiliserait pas de chauffage électrique." D'autres appareils du quotidien sont très énergivores. "Lave-vaisselle, sèche-linge, congélateur… Se passer de ces trois équipements-là, c'est réduire sa consommation par deux", précise Etienne Levallois.