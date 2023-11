Carentan-les-Marais. Une série de projections en avant-première au festival de cinéma les Egaluantes

Le festival de cinéma les Egaluantes se tient du jeudi 23 au dimanche 26 novembre à Carentan-les-Marais, avec un programme riche, entre projections de films en avant-première et rencontres avec des actrices, acteurs et réalisateurs.

Des films à avoir avant tout le monde

Le réalisateur Florent Bernard, qui a été scénariste des séries La flamme ou encore Le flambeau présentera, vendredi 24 novembre, Nous, les Leroy, son premier long-métrage. Il y fait jouer Charlotte Gainsbourg et José Garcia. Le film ne sera à l'affiche que le 10 avril. Le lendemain, Nicolas Duvauchelle et Fanny Ardant seront présents pour l'avant-première du film de Thierry Klifa Les rois de la piste, qui doit sortir le 27 mars 2024. Le réalisateur et acteur Rudy Milstein présentera, lui, sa comédie Je ne suis pas un héros avec Vincent Dedienne et Géraldine Nakache. Font aussi partie de la programmation : La vie de ma mère de Julien Carpentier avec Agnès Jaoui qui sort en mars et le film d'animation Les inséparables de Jérémie Degurson avec les voix du Normand Jean-Pascal Zadi et d'Eric Judor qui sort le 13 décembre pour les fêtes de fin d'année. La liste des avant-premières n'est pas terminée. Samedi 25 novembre, il y aura la diffusion du film d'horreur Vermines qui sortira le 27 décembre, en présence de son réalisateur Sébastien Vaniceck. 14 jours pour aller mieux est aussi à voir avant tout le monde, le lendemain, en présence de son réalisateur Edouard Pluvieux et du comédien Maxime Gasteuil. Le film ne sera en salle que le 6 mars.

Deux projections tests exceptionnelles auront lieu, au cours desquelles les cinéastes recueilleront les réactions du public sur des films qui ne sont pas encore terminés avec Lucien Jean-Baptiste et Zabou Breitman. Enfin, six documentaires normands seront également projetés au cours du week-end. Le festival est aussi un lieu d'animations avec des quiz cinéma, des concerts, des dégustations de produits locaux et bien sûr des rencontres et séances de dédicaces avec les acteurs et réalisateurs présents au Magic Mirror, installé sur la place principale de Carentan.

Pratique. Séance unique ou avant-première à 4€. Pass pour assister à toutes les séances du week-end à 12€. Programme sur lesegaluantes.com.