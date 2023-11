Place du commerce. De nouveaux commerçants dans le centre-ville de Rouen

Il a ouvert ses portes mi-octobre, au 28 rue de la République à Rouen. C'est un bar à jeux de société mais aussi un restaurant.

On y trouve boissons diverses et variées, bières artisanales, cocktails et burgers faits maison sur les heures de repas. "C'est un bar ludique. On a plus de 200 jeux à disposition, des classiques et une sélection des grandes références des jeux actuels", assure le gérant des lieux Alexis Gluck.