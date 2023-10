Saint-Brice-de-Landelles. Une collision entre une voiture et un tracteur fait deux blessés

Une collision entre un tracteur agricole et une voiture s'est produite ce jeudi 26 octobre, vers 17 h 30, à Saint-Brice-de-Landelles, au lieu-dit La Garchinière. Dans la voiture, un homme âgé de 58 ans et une femme âgée de 47 ans ont été légèrement blessés. Leur état a nécessité une prise en charge par les secours et leur évacuation vers le centre hospitalier d'Avranches.

A bord du tracteur, un homme de 48 ans et un enfant de 9 ans sont indemnes.