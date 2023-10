Normandie. Marion Maréchal attendue dans trois départements début novembre

Marion Maréchal, vice-présidente du parti Reconquête et tête de liste aux élections européennes début juin 2024, se rendra jeudi 2 et vendredi 3 novembre dans plusieurs endroits de la Normandie. Elle sera accompagnée par Nicolas Bay, député européen et président du groupe Reconquête au Conseil régional de Normandie.

Quel est son programme ?

Jeudi 2 novembre, dans l'après-midi, la candidate sera devant le centre pénitentiaire de Condé-sur-Sarthe. Le lendemain, dans la matinée, elle a prévu de se rendre quai Georges Thierry à Ouistreham pour parler de l'immigration avant de se diriger à Agon-Coutainville dans la Manche pour un rendez-vous dans une ferme d'aquaculture.