Le Havre. François Hollande en visite sur la Transat Jacques Vabre

Depuis trente ans, la Transat Jacque Vabre a vu défiler nombre de personnalités sur les quais du Havre. Après l'acteur Gérard Jugnot, l'arbitre de football Stéphanie Frappart ou encore les DJ de Synapson les jours précédents, c'est François Hollande qui était présent, jeudi 26 octobre, dans le cadre de sa fondation, La France s'engage.

Ces skippers qui courent pour des assos

L'ancien président de la République a participé à une table ronde autour de l'inclusion. Il s'agissait pour lui de soutenir une coalition d'associations (Label Emmaüs, Lazare, Entourage et Duo for a Job) qui seront représentées sur la transatlantique en double. "La Transat est une grande compétition et une grande fête pour Le Havre, mais c'est aussi une opportunité pour les associations que je soutiens de se montrer, de prendre le vent…"

Pause photo obligatoire !

Pourrait-on imaginer qu'à l'image de ce qui se fait dans la course au large, des sponsors de football s'effacent au profit d'une cause ? "Ce serait une bonne idée, par exemple pour les matchs amicaux des équipes de France de foot, de hand, de rugby, de basket, qu'elles puissent porter des messages d'associations, pour lever des fonds. Au-delà, il y a un besoin de reconnaissance et d'engagement."

Déjeuner avec Edouard Philippe

François Hollande a-t-il le pied marin ? "J'ai connu des tempêtes, j'ai pu naviguer quelques fois dans des eaux un peu troubles", plaisante l'ancien Président qui se souvient, plus sérieusement, avoir tiré des bords avec l'école des Glénans, "une belle leçon de vie".

Déjeuner avec le maire à la brasserie de la Transat.

Avant de visiter les bateaux des associations qu'il défend, François Hollande a déjeuné en tête à tête avec le maire du Havre, Edouard Philippe. Dans les assiettes, un plat de viande et du kouign-amann. Impossible, en revanche, de connaître le menu de la conversation entre l'ancien locataire de l'Elysée et l'un de ceux pressentis pour lui succéder…

Les promeneurs ont parfois été surpris de croiser deux personnalités politiques.