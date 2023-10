Caumont-l'Eventé. EN ATTENTE. Une ancienne mine d'ardoise transformée en musée

Au Souterroscope des Ardoisières à Caumont-l'Eventé, le visiteur devient un véritable mineur découvrant des salles souterraines grandes comme des cathédrales. Quatre salles sont ouvertes à la visite.

Dans la première salle, le visiteur peut y découvrir la nappe phréatique illustrée par un film sur le cycle de l'eau. La seconde salle, "Le gouffre de l'arc en terre" est le symbole du pacte établi entre l'homme et la mine, un merveilleux jeu d'eau et de lumière y est installé. La troisième salle offre un film sur l'extraction de l'ardoise "l'or bleu de Caumont". Enfin la salle des Merveilles, entièrement rénovée en 2019 laisse place aux dernières technologies et abrite une extraordinaire collection de cristaux géants et de pierres semi-précieuses.

L'exploration du Souterroscope des Ardoisières se fait en 1h environ. Un départ de visite guidée (en anglais ou en français) a lieu toutes les 12 minutes. Dans ces souterrains, vous découvrirez une exposition de minéraux variés : "Les dents de la Terre." Vous entrez dans l'univers des mines et des carrières. Vous vivrez une aventure tout au long de la visite où vous repérerez des cristaux, des lacs limpides et des concrétions.

Ce samedi 28 octobre, profitez d'une journée sur le thème d'Halloween. Toutes les informations pratiques sont à retrouver sur souterroscope-ardoisieres.fr