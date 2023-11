Place du commerce. C'est tout nouveau dans le nord-Cotentin

La boutique Pierres & Bien-êtrereste installée à Cherbourg.Le magasin a déménagé début septembre.

La boutique Pierres & Bien-être a quitté la rue Albert-Mahieu de Cherbourg pour s'installer, depuis début septembre, au 39 rue Maréchal-Foch. Le nouveau magasin, plus grand et très spacieux, permet à sa responsable Emilie Cadel, passionnée par les pierres, de proposer plus de produits : des huiles essentielles et végétales, des encens et des bougies parfumées, des statues, des fontaines, ou encore des bracelets en perles naturelles. La boutique est ouverte du mardi au samedi, de 9h30 à 19h. Tél. 02 33 53 82 70.