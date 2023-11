Seine-Maritime. Festival Chants d'elles : coup d'envoi à Rouen pour cette 24e édition

Le festival Chants d'elle, qui vise à promouvoir les artistes féminines, est désormais un élément incontournable du paysage culturel seinomarin. Son programmateur Ludwig Brosch nous présente ce 24e opus.

Quelle est la particularité de

la programmation du festival ?

"Nous travaillons avec de nombreuses salles de spectacle. Chacune d'elles propose une tête d'affiche en fonction de leur propre ligne éditoriale. Par exemple, on retrouvera du blues pour la Traverse à Cléon ou de la chanson française au Trianon transatlantique à Sotteville-lès-Rouen. L'équipe de Chants d'elles se charge aussi d'établir la programmation de tous les autres concerts. Des prestations chez l'habitant et parfois dans des lieux insolites comme la chapelle de Beuzeville ou dans une grange sont mises en place. Nous faisons le pari de la diversité car les voix féminines sont plurielles. On retrouve tous les styles musicaux et toutes les formes comme ciné-concert, café-concert et même un atelier chant."

Comment s'organisera le coup d'envoi ?

"Depuis plusieurs années, nous avons imaginé ce coup d'envoi le 4 novembre, comme un parcours dans la ville de Rouen de 15h à minuit. Huit lieux sont investis, où autant d'artistes aux univers différents se produisent pour des concerts gratuits. Tout s'achèvera au 3 Pièces Muzik'Club avec un DJ set festif animé par DJ Anne-Lordi & DJ Zaini. Le coup d'envoi est vraiment un avant-goût, on passe du folk à la chanson française, de l'électro à l'acoustique."

Quelle place pour les talents locaux ?

"C'est toujours notre priorité ! Sur les 50 artistes participants, 29 sont des talents locaux. Nous aimons aussi les soutenir sur du long terme. D'une édition à l'autre, nous retrouvons beaucoup de fidèles qui viennent nous présenter leurs nouveaux spectacles, comme Léonor Stirman, qui était venue précédemment pour son spectacle sur Barbara et qui, cette fois-ci, incarne une pianiste alcoolique pour une pseudo masterclass dans Panier piano, un spectacle complètement déjanté."

Pratique. Du samedi 4 au dimanche 19 novembre. festivalchantsdelles.org.