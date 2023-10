[Vidéo] Alençon. Une journée de sensibilisation à la sécurité routière au centre Epide

Les vacances scolaires se sont mises en arrêt le temps d'une journée au centre Epide, à Alençon. L'établissement pour l'insertion dans l'emploi (Epide) a sensibilisé, mercredi 25 octobre, près de 150 jeunes sur la sécurité routière.

Qu'ils soient volontaires à l'Epide, en formation à l'Afpa (Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes) ou jeunes de la mission locale et des centres sociaux de Courteille et d'Edith Bonnem, la sécurité routière est un point important dans leur formation. "Ils n'ont pas forcément eu une éducation à ce sujet. Ils n'ont peut-être pas été confrontés à un accident ou n'ont pas forcément cette conscience du risque", énumère Mickael Guilmin, formateur mobilité au centre Epide et à l'initiative de cette journée.

Ateliers et simulateurs d'accident

Pour prendre conscience de ces risques, plusieurs simulateurs sont installés : un arrêt d'urgence à 5km/h pour réaliser l'importance du port de la ceinture de sécurité, un réflexomètre pour le temps de réaction, des lunettes spéciale alcoolémie ou encore un simulateur de tonneaux à 7 km/h.

"Pour moi, c'est une attraction. Ce n'est pas vraiment réel parce qu'en vrai c'est pire. La voiture se détruit au fur et à mesure. Ça nous fait quand même voir que c'est dangereux", confie Esteban Lefrançois, volontaire au centre Epide, qui a testé le simulateur de renversement.

Des ateliers sur la réparation de vélo, l'alcoolémie ou le téléphone au volant et un échange avec la police nationale étaient également proposés. La tenue de cette journée est d'autant plus importante que le nombre de suspension de permis pour conduite sous alcool ou stupéfiants est en hausse chez les jeunes, selon la préfecture.