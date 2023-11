Rouen. Karaoké carillonné : vibrez à l'unisson avec les cloches de la cathédrale

Ouvert à tous, ce karaoké intitulé Chantons sous les cloches permet d'accompagner en chanson les cloches du carillon. Proposé au public pour la première fois le 7 octobre dernier, il est déjà victime de son succès. "Nous partîmes cinquante et nous nous vîmes 100 en quelques minutes", raconte la fringante chef de chœur Amélie Affagard, sollicitée pour animer cette chorale éphémère et insolite samedi 4 novembre. Elle se réjouit de voir que les chalands, curieux, viennent enrichir les rangs. Pendant 30 minutes, tout un chacun peut venir accompagner les carillonneurs Patrice Latour et Vincent Benard sur des airs populaires. "Le programme est annoncé sur le site de l'association du carillon. Cette fois, nous avons choisi Brassens, Trenet, Bourvil et Joe Dassin : un répertoire très populaire", annonce Amélie, qui pense également s'adresser aux plus jeunes générations sur les prochains rendez-vous.

Pratique. Samedi 4 novembre de 11h30 à 12h aux jardins d'Albane, à la cathédrale de Rouen. Gratuit sans inscription.