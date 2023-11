Place du commerce. De belles ouvertures dans l'agglo caennaise

La rédaction de Tendance Ouest vous présente trois nouveaux commerces, ouverts récemment dans l'agglomération caennaise.

Epicerie, ameublement et boulangerie

"Je cherchais un petit commerce en bord de mer pour installer mon épicerie fine et proposer des produits locaux", explique Virginie Grégoire-Desloges, qui se dit "très satisfaite" de l'ouverture de La Maison des saveurs à Ouistreham. Pour Jérémy Deshayes, le gérant de Fabrique de styles, spécialisé dans la décoration et l'ameublement, situé à Mondeville, le commerce n'a plus de secret pour lui. "J'ai toujours été dans le commerce et j'avoue que ce magasin concept de 1 200m2 est un bel outil de travail !", s'enthousiasme-t-il. "Nos clients peuvent choisir parmi plus de 3 000 références de produits et s'il n'y a pas en magasin, il est possible de commander sur catalogue." Enfin, pour Elodie et Florent Bosvy, c'est la troisième boulangerie. "Après nos boutiques installées en centre-ville et boulevard Detolle à Caen, nous avions envie de nous installer en périphérie de Caen", expliquent les co-gérants de Maison Toulorge. Ce nouveau magasin est installé à Ifs.