Le Havre. Le feu d'artifice de la Transat Jacques Vabre avancé de 24 heures

Attention les yeux ! Le feu d'artifice de la Transat Jacques Vabre sera tiré avec un peu d'avance, au Havre. Initialement prévu samedi 28, le spectacle pyrotechnique est avancé au vendredi 27 octobre, à 20h, sur le bassin Paul Vatine. Une décision prise par les organisateurs en raison des conditions météorologiques attendues en début de week-end, avec des pluies éparses accompagnées de rafales jusqu'à 70km/h.

Une question demeure : les conditions météorologiques musclées au large permettront-elles de donner le départ comme prévu, dimanche 29 octobre ? Un briefing de sécurité, destiné notamment aux bizuths, est programmé ce jeudi 26 octobre au matin, suivi d'un briefing sur les instructions de course avec l'ensemble des skippers. On pourrait donc en savoir plus dans la journée.