Marigny. Un Ehpad victime d'une cyberattaque : une rançon demandée et une plainte déposée

L'Établissement d'hébergement pour personnes âgées (Ehpad) Les Hortensias à Marigny a été victime d'une cyberattaque revendiquée lundi 23 octobre par le groupe cybercriminel "Médusa". Les faits auraient été commis la semaine précédente.

Une rançon demandée

Les pirates informatiques se sont attaqués au serveur et à plusieurs ordinateurs. Une demande de rançon à hauteur de 100 000 dollars, soit 95 000 €, a été demandée. Des données sur les identités des résidents ont notamment été diffusées sur le darknet, la partie clandestine d'Internet où les utilisateurs sont anonymes. Les fichiers médicaux et comptables n'ont pas été touchés. Une plainte a été déposée par l'établissement de santé et une enquête a été ouverte.