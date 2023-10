Rouen. Alcoolisé et en défaut de permis, il perd le contrôle de son véhicule et casse une borne de fibre

Vers 1h45 dans la nuit du mardi 24 au mercredi 25 octobre à Rouen, un homme de 23 ans a été interpellé par la police pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, défaut de permis de conduire et de maîtrise.

Une golf Volkswagen accidentée

La police est intervenue "pour un accident de voie publique matérielle au niveau de l'avenue de la Grand'Mare à Rouen". Arrivée sur place, elle découvre une golf Volkswagen, accidentée au niveau de la place Guillaume Apollinaire au niveau de l'intersection avenue des 4 Cantons à Rouen. En plus, une borne de fibre est également cassée. Un jeune homme de 23 ans se trouve à proximité de la voiture. "Il déclare qu'il est le conducteur et qu'il a perdu le contrôle du véhicule", poursuit la police. Il l'aurait emprunté à son père sans lui demander son avis. Ce dernier est alors soumis à un test d'alcoolémie, révélant un taux de 1,92g dans le sang (0,96mg par litres d'air expiré). Il a ensuite été amené à l'hôtel de police pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, défaut de permis de conduire, de maîtrise et accident matériel avec dégâts.