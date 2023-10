[Photos] Cotentin. Au Terminus de Carteret, qui veut travailler dans un camion-restaurant ?

La saison 2024 se prépare déjà au Terminus de Carteret. Dans cette ancienne gare où des camions-restaurants, des bancs et des tables occupent les quais, les responsables de ce projet ont lancé début octobre un appel à candidatures pour celles et ceux qui souhaitent travailler dans un projet culinaire du printemps à l'automne et du mercredi au dimanche. Ils proposent un food-truck en location-gérance.

Des food-trucks, des tables et des bancs occupent les quais de l'ancienne gare.

Cyrille Bouldoires, gérant du camion-restaurant Crêp'N'Roll, Parisien tombé amoureux de la Manche, a fait partie de cette aventure ouverte en 2022 et ne regrette pas.

À l'intérieur du Terminus de Carteret.

Les équipes du Terminus, qui ferme ses portes pour l'hiver le dimanche 5 novembre à midi, sont également à la recherche d'un passionné de la cuisine asiatique pour prendre les rênes du camion-restaurant asiatique.

Pratique. Renseignements sur recrutement@terminus-carteret.fr. Tél. 07 50 54 67 30.