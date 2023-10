Agneaux. Quatre personnes mises en examen pour un meurtre commis en 2018

Une enquête judiciaire peut prendre du temps. Il aura fallu cinq ans à la police judiciaire de Caen pour élucider, en partie, la mort suspecte d'un homme de 84 ans le 19 juillet 2018. Selon Le Parisien, quatre personnes ont été mises en examen cet été. Trois l'ont été pour assassinat ou complicité d'assassinat et le dernier suspect est poursuivi pour non-dénonciation de crime et placé sous contrôle judiciaire.

Un entrepreneur local, filleul du président Charles de Gaulle, sa sœur, le compagnon de cette dernière sont les trois mis en cause pour assassinat. Trois des quatre suspects accusent l'entrepreneur d'avoir commandité le meurtre et d'être le cerveau de cette opération, ce que lui dément. Le mobile de cet assassinat serait un différend financier entre l'octogénaire et l'entrepreneur.