Transat Jacques Vabre. Que mangent les skippers à bord ?

Légèreté, facilité d'utilisation et plaisir : ce sont les maîtres-mots d'un avitaillement réussi pour les skippeurs de la Transat Jacques Vabre. Pour l'Imoca Macif, c'est Simon Caubet, logisticien, qui est chargé de préparer les différents repas qu'avaleront le Havrais Charlie Dalin et son coskipper basque Pascal Bidégorry pendant la course.

Pas mal de grignotage au programme pour nos skippers…

Les plats maison, une nouveauté

Mardi 24 octobre, à quelques jours du départ, l'heure est encore à la répartition dans des petits sacs, un par jour et par personne. Gourdes de compotes, biscuits apéritifs, gâteaux secs… Sans oublier les incontournables plats lyophilisés. "L'avantage, c'est qu'ils sont légers. Mais il y a peu de références, cela peut être vite écœurant pour les skippers." En coordination avec une nutritionniste, Charlie Dalin et son équipe ont donc conçu des plats lyophilisés faits maison. "J'en ai mis quelques-uns pour la Transat, ce sera un test grandeur nature avant le Vendée Globe", poursuit le logisticien. La résistance de ces plats à l'humidité et aux fortes chaleurs a été préalablement vérifiée.

Simon Caubet vit sa première grande course en tant que logisticien.

Pour ces préparatifs, la meilleure amie de Simon Caubet est… la balance ! "Il faut être le plus léger possible" pour favoriser la performance de l'Imoca Macif. "Les repas sont placés dans des sacs étanches qui seront déplacés sans cesse d'un bord à l'autre, selon les allures du bateau".

Dans le garde-manger de Charlie Dalin Impossible de lire le son.

Du fromage, mais pas de camembert !

Et puis il y a les petits plaisirs, "carburants pour le moral", comme les tablettes de chocolat (lait pour l'un, noir pour l'autre !). Pas d'alcool à bord, mais un peu de soda. "On prévoit aussi un repas frais le jour du départ et des fruits, de la charcuterie, du fromage…" Si le gasna basque (fromage de brebis) sera bien embarqué, le camembert normand est proscrit, "trop risqué à bord !".