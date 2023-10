[Insolite] Normandie. Avec sa distillerie, Léa Kazmierczak, 25 ans, propose du pastis et du gin manchois

La Manche va-t-elle arrêter les boissons à la pomme pour se mettre au pastis ? A 25 ans, Léa Kazmierczak fait ce pari. Elle dirige la Distillerie Montjoie, qu'elle a créée en décembre 2022 à Gavray. Elle produit différents alcools et liqueurs, dont du pastis, du gin ou encore de la liqueur de châtaigne.

"Le bouilleur ambulant, c'est un métier que l'on voit de moins en moins. Par contre, le nombre de petites distilleries comme la mienne augmente petit à petit", explique la chef d'entreprise. Elle s'est lancée dans cette aventure après ses études dans l'agroalimentaire. Un stage dans une entreprise de spiritueux a fait office de déclic pour la jeune femme, d'abord intéressée par le secteur du lait. Selon Léa Kazmierczak, la distillation regroupe plusieurs domaines : "La physique, la chimie, la microbiologie avec la fermentation..." "Il faut venir voir une journée de distillation. Un alambic en fonctionnement, c'est magique", poursuit, enthousiaste, la jeune femme.

Comment Léa Kazmierczak élabore ses recettes de spiriteux Impossible de lire le son.

Une recherche du local

Léa Kazmierczak essaie de se fournir au maximum en produits locaux pour distiller ses alcools et confectionner les liqueurs. "Ça a du sens par rapport à mon projet. Et puis au niveau économique, on s'y retrouve", estime-t-elle. A l'autre bout de la chaîne, les clients ou bien les restaurants qui se fournissent chez elle sont également demandeurs de produits locaux.