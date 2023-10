Flers. Cette nouvelle boutique se loue pour une journée ou plusieurs mois

Avis aux artisans, créateurs et nouveaux entrepreneurs. La boutique Trésors éphémères à Flers a été inaugurée lundi 23 octobre, en lieu et place de l'ancien magasin de musique Métronome Basic. Après quatre mois de travaux d'un local à l'abandon depuis bientôt 10 ans, il est désormais neuf et se loue à la journée ou pour plusieurs mois.

"C'est une boutique qui va durer dans le temps. C'est à l'intérieur de la boutique que les choses vont tourner", présente la propriétaire, Maïlys Frehel-Millot. Le magasin peut se transformer en un lieu de vente, d'exposition ou même un espace pour animer des ateliers et des conférences.

"Ça permet de se faire connaître"

Maïlys est professeur d'Arts appliqués à La Ferté-Macé. Elle a créé ce magasin pour sa deuxième activité : un dépôt-vente spécialisé pour bébés et enfants. "L'objectif était de pouvoir m'installer dans un local de temps en temps et de le partager avec d'autres personnes pour qu'elles testent leur activité", explique-t-elle.

L'une des deux premières exposantes, Nadia Brault, réalise depuis juin des sacs et autres accessoires qu'elle crée du patron à la confection. Elle n'a pas encore de magasin pour les vendre pour des raisons financières, alors elle s'est installée dans ce local deux jours. "Ça permet de se faire connaître et de voir comment c'est d'avoir une boutique, sourit la gérante de L'atelier créatif de Nad. Ça donne envie d'en avoir une, mais c'est beaucoup de travail." Elle a partagé la boutique avec Elodie Huet, styliste venue présenter son concept de conseil et diagnostic beauté.

Des stands de vente et des ateliers vont se succéder dans les semaines à venir. Le magasin va également organiser des journées à thème. La première : un mini-salon du livre le 19 novembre prochain, avec déjà cinq auteurs locaux inscrits.

Pratique. La boutique est située au 69 rue de Domfront à Flers. Location auprès de Maïlys Frehel-Millot par mail à tresorsephemeres@mailo.com ou au 06 68 52 25 96. Prix de la location : 50 € la journée, 400 € la semaine.