Un incendie s'est déclaré sur un bateau de plaisance lundi 23 octobre, en matinée, au large de Barfleur. L'incendie a été maîtrisé.

Les deux membres d'équipage à bord sont sains et saufs. La SNSM de Barfleur et six sapeurs-pompiers de Cherbourg ont été engagés sur ce sinistre.