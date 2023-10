Seine-Maritime. Travaux à Maromme : le quotidien difficile des commerçants

Longtemps repoussés, notamment en raison de l'épidémie de Covid-19, les travaux de requalification de la rue des Martyrs de la Résistance à Maromme ont été lancés finalement l'été dernier. Les commerçants de la rue sont partagés entre la joie de retrouver une artère réhabilitée, potentiellement source d'attractivité, et la contrainte des travaux, qui doivent durer encore plusieurs mois. "C'est très difficile pour nous parce qu'il y a blocage de la route, nous ne sommes plus accessibles du tout", déplore Sonia Prunier, gérante d'une boulangerie-pâtisserie. Jusqu'ici, la Métropole avait mis en place un sens unique de circulation mais, depuis quelques semaines, seuls les piétons peuvent accéder à la rue. "On espère être dégagés avant les vacances de Noël."

Indemnisation en cours

"Economiquement, c'est compliqué. On perd tous les clients de passage, il nous reste les réguliers qui sont restés et on les remercie", remarque Christophe Cassiau, gérant d'une boutique de cigarettes électroniques. Il estime sa perte de chiffre d'affaires à 25 % pour le moment. "On attend de notre Métropole qu'elle fasse ce qu'il faut."

Des dossiers d'indemnisation ont bien été proposés, mais les commerçants ne savent pas ce qu'ils pourront toucher. D'autres estiment aussi que les dossiers sont fastidieux. "On nous demande plusieurs années de bilan, tous les chiffres d'affaires, des coups de tampons d'experts-comptables dans tous les coins, je pense que ça va être compliqué pour moi", déclare Bruno Galiana, gérant d'un bar-restaurant. De l'autre côté de la rue, Sandrine Debray, qui tient une crêperie depuis 13 ans, semble plus optimiste. "Pour l'instant ça va, on s'attendait à pire, explique la commerçante, qui attendait le début du chantier. Les trottoirs étaient dans un état lamentable. Les travaux, c'est pénible, mais il faut que ça se fasse."