[Insolite] Barentin. Un madison géant pour les 50 ans du centre commercial !

A l'occasion des 50 ans de la zone commerciale du Mesnil-Roux de Barentin, un moment de convivialité était organisé samedi 21 octobre. Christophe Bouillon, président de la communauté de communes de Caux-Austreberthe, a découpé dans la matinée le gâteau géant "50" avant de couper le ruban inaugural de cet anniversaire si particulier.

Christophe Bouillon, maire de Barentin et président de la communauté de communes, découpe le gâteau des 50 ans. - Christian Pedron

L'après-midi, sur le parking du centre commercial, a pris place la tentative de record de France du plus grand madison. "J'ai déjà participé à un madison de ce type, affirme Aline Duboc. Et même sous la pluie, je participe." Malgré ce désagrément, ce sont plus de 1 000 personnes qui sont venues danser sur le nouveau madison "Yeah Yeah Na-Na", créé par les DJ Robbie et Marco.

"On a dû battre le record du madison sous la pluie", s'est amusée Nadine Gervais, qui participe chaque fois qu'elle peut aux différents essais. Le principal était avant tout de participer, d'autant que la cause était louable : "Tous les fonds collectés pendant ces festivités seront reversés à la Ligue contre le cancer", appuie Charlotte Bellou, directrice du centre.