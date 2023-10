Caen. Malgré la pluie, les artistes des Equidays paradent

L'événement a bien eu lieu samedi 21 octobre. Et pourtant, jusqu'à la dernière minute, les Caennais ont eu peur que la parade du village itinérant des Equidays soit annulée. En effet, la pluie et les problèmes techniques ont mis des bâtons dans les roues des organisateurs et des artistes. Ces derniers ont même dû renoncer à sortir la marionnette de cheval géant de la compagnie Paris Bénarès.

Robin, 5 ans, est passionné par le spectacle pyrotechnique de la compagnie Libellune. - Joanne Lehoux

Rendez-vous à Bayeux puis à Vire

De nombreuses familles ont bravé la pluie pour assister au spectacle. Les figures pyrotechniques des artistes de la compagnie Libellune ont eu du succès. Échasses, lumières, jonglage et calèche… Le spectacle reste riche malgré les imprévus. Vous pouvez retrouver le village Equidays, ainsi que la parade à Bayeux ce dimanche 22 octobre, puis à Vire, Falaise et Lisieux ces prochains jours. Les festivités continuent dans tout le département jusqu'au mercredi 25 octobre.

• Lire aussi. Cheval. Pendant cinq jours, les Equidays sont de retour dans tout le Calvados

Pratique. Le programme est à retrouver sur www.equidays.fr.