Place du commerce. Le centre-ville de Rouen toujours en plein essor

Le centre-ville rouennais continue d'attirer les commerçants. Une boulangerie-pâtisserie, un salon de thé et un institut de beauté viennent d'y élire domicile.

Gourmandises et mise en beauté

Maison Brière, c'est le nouveau nom de l'enseigne à la place de la boulangerie Robergeot située au 3 rue du Général-Leclerc à Rouen. Les repreneurs, Baptiste et Maéva Brière, confectionnent de nouveaux produits. Leur leitmotiv : le local et le fait maison. Ils proposeront des pâtisseries classiques mais revisitées selon leurs goûts. Et pour rester dans le sucré, Tantôt Pâtisseries est un nouveau salon de thé installé place du Lieutenant Aubert à Rouen. Des tartes, des entremets et des flans sont à la carte. Et pour prendre soin de soi après avoir bien mangé, rendez-vous à la Maison Clézia, rue aux Ours. Un établissement à mi-chemin entre un institut de beauté et un salon de coiffure ouvert du lundi au samedi, le matin et l'après-midi. Les réservations sont conseillées.

