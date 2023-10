Alerte météo. Gros coup de vent et inondations en Normandie

Un 21 octobre placé sous le signe de la pluie et du vent en Normandie. Depuis le début de la matinée, le Calvados, l'Orne et la Manche sont placés en alerte jaune vent, alors que de fortes rafales sont susceptibles de mettre en danger les habitants. "Rangez ou fixez les objets sensibles aux effets du vent", préconise notamment la préfecture de la Manche.

Attention à la pluie

Cette vigilance est en vigueur jusqu'à 20h. Les deux autres départements normands, l'Eure et la Seine-Maritime, sont eux concernés à partir de midi.

Le vent n'est pas le seul phénomène météorologique inquiétant. De fortes pluies pourraient provoquer des inondations dans la Manche et la Seine-Maritime. L'alerte pluie-inondations est déjà en vigueur pour les Manchois, et ce jusqu'à 20h également. Les averses arriveront plus tard pour les Seinomarins. Soyez prudents à partir du milieu de l'après-midi, jusqu'à minuit.