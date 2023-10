Rouen. Le Festival Playmobil voit grand pour le plaisir des petits et des grands enfants !

Cette année, plus d'une dizaine de dioramas sont imaginés par les membres du Playmo Club de Normandie, pour ravir les amateurs de la célèbre figurine.

Des membres très créatifs

Créée en 2016, l'association Playmo Club de Normandie rassemble une vingtaine de membres qui organisent régulièrement des expositions de dioramas Playmobil sur tout le territoire normand : "Récemment, nous avons exposé à La Graverie, à Pont-l'Evêque et à Dieppe, mais le festival de Rouen est une exposition d'une ampleur exceptionnelle, explique Sandrine Halleur, présidente de l'association. Nous investissons la Halle aux toiles pour nous faire plaisir et partager notre passion. [...] Quand mon fils était enfant, nous imaginions ensemble d'immenses mises en scène dans les années 80 : il a grandi depuis et a abandonné les Playmobil, mais c'est ainsi que j'ai attrapé le virus, je n'ai jamais arrêté d'y jouer", s'amuse-t-elle. Certains des membres se sont pris de passion en jouant avec leurs enfants comme Sandrine, mais l'association confond toutes les générations : "Notre plus jeune membre a 12 ans et, pour cette édition, nous accueillons même un jeune garçon de 9 ans qui crée aussi un diorama !"

Pour tous les goûts

"Chaque année, les membres de l'association ont carte blanche pour choisir des univers qui leur sont chers. De ce fait, entre tourisme, histoire et fiction, les thématiques des dioramas sont très variées, et chaque visiteur y trouve son compte." Pour cette nouvelle édition, Sandrine, qui avait imaginé l'année passée un village de lapin de Pâques, transpose cette fois ses personnages dans l'espace. "Les visiteurs pourront aussi explorer le village d'Astérix, le royaume des fées, les chevaliers ou encore un village tyrolien." Grâce à la variété des pièces créées par la marque depuis ses débuts en 1974, l'imagination de ces passionnés ne connaît pas de limite. "L'un de nos membres, Franck Duhamel, transforme même les personnages et les accessoires cette année pour créer des véhicules inédits : tout est possible !"

Pratique. Du mercredi 25 au dimanche 29 octobre de 10 à 18h du mercredi au samedi et de 10h à 17h le dimanche à la Halle aux toiles à Rouen. 2€, gratuit pour les moins de 6 ans.