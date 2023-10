Près de Caen. Alcoolisé et armé d'un couteau, il frappe sa femme et menace de la tuer

Le prévenu de 50 ans comparaissait jeudi 19 octobre devant le tribunal judiciaire de Caen pour des violences et menaces de mort sur son épouse. Ces délits ont eu lieu le 27 mai à Fresney-le-Puceux, au sud de Caen.

Armé d'un couteau

Le lendemain, la victime porte plainte contre son mari. Elle lui reproche de s'être montré violent et de l'avoir menacée de mort. Ils vivent en couple depuis 17 ans, sont mariés depuis trois ans et ont une fille. Ce soir-là, l'épouse a invité une amie à dîner. À 20 heures, l'invitée n'est toujours pas arrivée. L'homme est alcoolisé, il s'énerve et s'en prend physiquement à sa femme. Il lance : "Je vais te casser la gueule." Il lui donne des coups, l'insulte tandis qu'elle tente de se protéger.

Lorsque son amie arrive à 21 heures, il jette deux sacs à main par la fenêtre ainsi que des vêtements. Les deux femmes se réfugient dans une voiture, il les poursuit armé d'un couteau. Il menace de tuer sa femme à plusieurs reprises, après l'avoir blessée à la main. Son amie finit par lui arracher l'arme des mains.

Il reconnaît les faits

Après le dépôt de plainte, la conjointe explique aux gendarmes qu'elle a peur de la réaction de son mari. Elle reconnaît "qu'il est adorable quand il n'est pas alcoolisé, mais que sous l'emprise d'alcool, la situation dégénère vite". Entendu le 29 mai, il reconnaît les faits dus à sa prise d'alcool. Il ajoute qu'il a pris le couteau juste pour faire peur et qu'il regrette son attitude qu'il juge intolérable. Il avance aussi qu'il a des souvenirs flous de cette soirée. Il est mis sous contrôle judiciaire ce même jour. L'avocate de la défense explique que sa cliente ne réclame pas de dommages et intérêts. Elle veut juste que ces violences s'arrêtent et demande qu'il accepte le divorce. La procureure s'interroge : "Que se serait-il passé si l'amie n'était pas venue ce soir-là ?" L'avocate de la défense confirme que son client a fait du chemin, qu'il a pris conscience de sa violence et accepte le divorce.

Après délibéré, le prévenu est condamné à six mois de prison avec sursis probatoire pendant 18 mois. Il a aussi interdiction de paraître au domicile ou de voir sa compagne, de s'octroyer la pension de réversion et de porter une arme. Le couteau lui a été confisqué. Il devra verser 800 euros à la victime pour ses frais d'avocat et 127 euros de frais de procédure.