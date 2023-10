Le Havre. Incident au concert de Zola au Ouest Park : le festival réagit

Le lancement de la 20e édition du festival Ouest Park, au Havre, a été perturbé par un incident, survenu lors du concert d'ouverture, jeudi 19 octobre. Alors que le rappeur Zola était sur scène, une personne a fait usage d'une bombe lacrymogène dans le public. Plusieurs spectateurs ont été pris de maux de gorge et maux de tête après avoir été aspergés. "Ils ont été évacués et pris en charge par le service de secours", précise l'organisation à Tendance Ouest. L'auteur présumé a été repéré et sorti de la foule par les agents de sécurité, qui étaient une quinzaine à l'intérieur du chapiteau. Le concert a malgré tout pu aller à son terme.

Les contrôles renforcés

"L'équipe du festival déplore et condamne ces agissements. Notre événement est un lieu de fête sûr et ouvert à toutes et tous", réagit le Ouest Park dans un communiqué, rappelant que ces faits sont "pris avec le plus grand sérieux" par le festival et sont passibles d'un an de prison et 15 000€ d'amende.

Le dispositif de sécurité, validé par la sous-préfecture, est déjà renforcé dans le cadre du plan Vigipirate. Pour la suite du festival, davantage de personnes seront mobilisées pour les opérations de contrôles. La police municipale est par ailleurs présente à l'entrée du fort de Tourneville, où se déroule l'événement.

Les spectateurs peuvent par ailleurs écrire aux organisateurs par mail à prevention@ouestpark.com pour relater d'éventuels faits anormaux.

Le Ouest Park se poursuit jusqu'au dimanche 22 octobre.