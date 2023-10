Transat Jacques Vabre. Maison Hector, une brasserie XXL avec des concerts tous les soirs au Havre

Thibault et Morgan Hector sont Bretons, mais ces deux-là connaissent bien Le Havre. Le premier a déjà pris part à la Transat Jacques Vabre comme skipper, le second a effectué une partie de sa scolarité à Rouelles. Ces restaurateurs bien connus à Saint-Malo, notamment lors des départs de la Route du Rhum, ont été choisis pour restaurer le public sur le village de la Route du Café.

Un bar de 40 mètres !

La Brasserie Maison Hector s'étend sur 1 500m2 carrés, au bout du bassin Paul Vatine, avec 600 places assises côté restauration et un bar de 40 mètres de long, "de quoi permettre à un bon paquet de skippers de s'accouder au comptoir !", sourit Morgan. Près de quatre-vingts personnes travailleront sur cette brasserie éphémère durant les dix jours de fête. "Plusieurs Havrais se sont spontanément proposés pour travailler avec nous, c'est très appréciable", souligne le patron. Au bar, on pourra notamment déguster - avec modération - le cocktail signature de la Transat Jacques Vabre, à base de café et de rhum.

Chaque jour, des concerts et spectacles seront proposés gratuitement, notamment par des artistes locaux. Au programme : DJ, acrobaties aériennes, musique celtique, musique antillaise, chanson…

La fête durera jusqu'à 4h du matin le vendredi et le samedi, 3h le dimanche et 2h le reste de la semaine.