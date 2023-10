Rouen. La préfecture interdit un rassemblement pour la paix entre Israël et la Palestine

Une manifestation unitaire "pour une paix juste du durable" liée au conflit israélo-palestinien devait se tenir samedi 21 octobre, place Saint-Sever à Rouen, mais la préfecture a décidé, par arrêté, d'interdire le rassemblement, à l'initiative de plusieurs associations, groupes politiques de gauche et syndicats dont la CGT ou encore le CRPJDPI collectif rouennais, pour une paix juste et durable entre Palestiniens et Israéliens.

L'arrêté contesté devant la justice

Si la préfecture reconnaît le caractère pacifique sous-entendu par le nom du rassemblement, elle estime que ce dernier pourrait néanmoins constituer un trouble à l'ordre public au regard des tensions qui ont lieu autour de ce conflit. Selon les organisateurs, le gouvernement s'attaque "une nouvelle fois à la liberté d'expression et au droit de manifester".

Ainsi, la CGT, Solidaires et le syndicat des avocats de France ont déposé, jeudi 19 octobre, un référé liberté pour contester justement cette interdiction préfectorale. L'audience doit avoir lieu ce vendredi 20 octobre à 16h.

D'abord interdite, une manifestation pro-palestinienne a finalement été autorisée par le tribunal administratif à Paris, le 19 octobre.