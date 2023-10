Cadeaux. Gagnez un bon de 100€ Zalando avec Thirty Seconds to Mars

Thirty Seconds to Mars, le groupe le plus stylé de l'univers, vous offre vos nouveaux vêtements, chaussures ou accessoires.

Le groupe rock californien de Jared et Shannon Leto s'installe sur Tendance Ouest et vous offre chaque jour 100€ à dépenser chez Zalando et leur nouvel album It's the End of the World, but It's a Beautiful Day" en vinyle.

Pour vous inscrire, envoyez TENDANCE par SMS au 7 11 12 (3x65 centimes + prix d'un SMS).

Tirage au sort chaque jour du lundi 23 au vendredi 27 octobre dans Normandie Matin, avec Thibault Deslandes, vers 8h45.