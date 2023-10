Concours . Le meilleur burger normand est à Honfleur

Le Normandia burger, proposé par l'Atre à Honfleur, est officiellement le meilleur burger de Normandie. Un concours a eu lieu au Rest'Hôtel de Caen le 2 octobre dernier, et ce sont Julien Lefèbrve, chef étoilé, et son second Tom Aveline, qui se sont imposés.

Le concours imposait aux candidats d'utiliser des produits de la région, et cela a inspiré le créateur du burger gagnant, Tom Aveline. "Nous avons choisi de travailler la goujonnette de sole façon tenders avec une sauce à base de calvados et de cidre et d'utiliser la pomme en condiment cru ou en compotée. Le pain buns, accompagné d'algues marines, de laitue de mer et d'encre de seiche, apportait du croquant et une touche marine supplémentaire", témoigne le chef du restaurant.

Alors si vous désirez goûter au meilleur burger de Normandie, il est désormais à la carte de l'Atre tous les midis depuis ce vendredi, et durant plusieurs semaines. Son coût ? 25 euros.

De leurs côtés, Julien Lefèbrve et Tom Aveline se préparent maintenant pour les championnats de France.