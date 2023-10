Domfront. 150 emplois créés sur le site historique du camembert Président

A Domfront, le fromage est président et le restera. La multinationale Lactalis a inauguré jeudi 19 octobre une nouvelle unité de production sur le site de fabrication historique du camembert Président. Cet investissement de plus de 70 millions d'euros permet d'augmenter la production et ainsi dépasser les 500 000 camemberts fabriqués chaque jour.

Pour que cet objectif soit atteignable, l'usine va créer quelque 150 emplois, un "avènement" pour Domfront. Toute la ville va bénéficier des retombées économiques et sociales. "Ce sont des nouveaux salariés qui ne sont pas forcément domfrontais aujourd'hui qui vont venir vivre dans le Domfrontais et qui vont investir les écoles, les commerces", estime le maire, Bernard Soul.

Un investissement qui rassure

La vie économique de Domfront n'a pas été facile ces dernières années. D'abord, Moulinex, avec ses plus de 300 emplois, a fermé en 2001. Puis Lurem, constructeur de machines à bois qui comptait 550 emplois à son apogée, a été vendu en 2013. "Sur ces deux dernières décennies, c'est à peu près 1 000 emplois de perdus, qui nous ont amenés à terme à une perte de 1 500 habitants, explique l'élu. Quand un groupe industriel vient conforter son site et créer des emplois, ce ne sont que des signaux positifs !" Le maire voit en cette inauguration la pérennisation de Lactalis à Domfront.