Place du commerce. Trois belles enseignes sur Caen et son agglo

Cette semaine encore, Tendance Ouest vous présente trois nouveaux commerces. Cap sur Caen, Ifs, et Bourguébus.

Brasserie, salon de thé et jouets

"Passionné depuis toujours par les bières artisanales, j'ai osé franchir le pas en 2021, en commençant à brasser chez moi, en auto-entreprise", explique Jérémy Drouard, le gérant de la brasserie L'Escale - Bière de la mer, située à Bourguébus. En plus des bières à la vente, il est possible de louer un combi entièrement aménagé avec des tireuses à bières pour tous types d'événements. C'est également une nouvelle aventure pour Hélène Prod'homme, gérante du salon de thé nommé Pickup shop & café, situé 8 rue Michel-Cabieu à Caen. "J'ai créé ce salon de thé en lui donnant un esprit culturel et musical. Le lieu propose un magasin de vinyles où l'on peut écouter le morceau de son choix tout en dégustant un café local accompagné d'une pâtisserie maison", précise Hélène. Enfin, à l'approche des fêtes de Noël, les enfants seront ravis de découvrir tout l'univers du jouet dans la nouvelle enseigne E.Leclerc Jouets, ouvert tout récemment à Ifs, 691 boulevard Charles Cross.