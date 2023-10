Bonne table à Rouen. Raphaël et Chocolat, une crêperie ambiance canadienne

Laissé à l'abandon pendant trois ans, le 16 rue Général-Leclerc à Rouen a trouvé repreneur depuis le 15 mai dernier. L'ancien restaurant de burger a laissé place à Raphaël et Chocolat, à la fois crêperie, chocolatier et glacier, d'inspiration canadienne. En entrant, on retrouve d'ailleurs toutes les productions de l'enseigne à base de chocolat, caramel et produits autour du sirop d'érable. De petits drapeaux québécois ornent les étagères, évoquant l'influence outre-Atlantique. Je me lance sur une formule plat et dessert avec une galette complète jambon, fromage et champignons, relativement simple mais assez goûteuse, pour finir en beauté avec un brownie caramel au beurre salé. J'accompagne le tout d'un latté frappé au sirop d'érable. Le service est particulièrement rapide et la note assez maîtrisée, soit 17 euros pour le tout.

Brownie caramel au beurre salé.

Bientôt une chaîne ?

Raphaël, c'est le nom du fils d'Erwan Levesque, natif de Rouen et propriétaire de l'enseigne. "Le but de la société, c'est de protéger mon fils unique", précise le restaurateur, autrement dit le mettre à l'abri des galères financières. "C'est un adorateur du chocolat comme moi, c'est ce qui a motivé aussi la décision", sourit Erwan, qui a connu plusieurs vies avant de se lancer dans Raphaël et Chocolat. Celui qui a connu aussi les joies de la restauration rapide lorsqu'il était encore au Québec, où il a passé le plus clair de son temps, souhaite faire de son enseigne une véritable franchise. "On avait l'intention de s'implanter à Deauville mais, finalement, ça ne va pas fonctionner. On va peut-être arriver sur Caen." Ici, "97 % de la carte" est faite maison, des galettes bretonnes en passant par les pâtes à tartiner, les caramels au beurre salé et les glaces à l'italienne, à tremper dans le chocolat, lui-même fait maison. Côté salé, la gamme va s'étoffer avec l'ajout de paninis, de croque-monsieurs, de quiches lorraines et de pâtes.

Pratique. Raphaël et Chocolat, 16 rue du Général-Leclerc, ouvert de 10h à 19h en semaine et le samedi. 07 52 63 55 95