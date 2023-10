Visite. En images : découvrez de l'intérieur la nouvelle prison de Caen-Ifs

Il faut attendre encore quelques jours avant que les détenus ne l'investissent. La nouvelle prison de Caen-Ifs a été inaugurée vendredi 6 octobre, en présence notamment de la Première ministre Elisabeth Borne et du ministre de la justice Éric Dupond-Moretti. Composée de 551 cellules, dont beaucoup sont individuelles, elle remplacera la prison de Caen, surchargée malgré ses 300 places et devenue bien trop vétuste, puisque construite en 1904.

Un budget de 100 millions d'euros

En 2016, le Premier ministre de l'époque Manuel Valls, en déplacement dans le Calvados, avait annoncé la construction d'un nouvel établissement pénitentiaire. Près de 100 millions d'euros et sept ans plus tard, le voilà.

2. L'intérieur d'une cellule Les cellules mesurent environ 8,5m2. Elles sont composées d'un frigo, d'un lit, d'une télévision, de quoi cuisiner, d'un coin salle de bain avec une douche et un sanitaire… De quoi offrir de l'autonomie aux détenus.

Cette prison, moderne et végétalisée, possède une surface de plus de 30 000m2. De quoi employer un grand nombre de personnels : 330 personnes doivent y travailler, dont 249 surveillants pénitentiaires. D'ailleurs, beaucoup sont sur les lieux depuis plusieurs semaines, afin de prendre leurs marques avant l'arrivée des détenus.

5. Le quartier hommes La prison est découpée en plusieurs quartiers singuliers mais elle a été pensée comme un campus, selon Marie-Caroline Piot. Un espace est ainsi réservé aux hommes, un autre aux femmes, ou encore un aux mineurs.

A noter que pour s'occuper la journée et dans un but de favoriser leur réinsertion, un tiers des détenus travailleront et les autres participeront à des ateliers. Par exemple, quelque temps après l'ouverture officielle de la prison, un chantier d'insertion boulangerie permettra de préparer du pain artisanal.

3. Une prison bien équipée Des gymnases, des salles de musculation, des ateliers… Plusieurs activités s'offrent aux détenus, mais pas l'escalade ! Avec des murs hauts de six mètres et équipés de barbelés, s'évader paraît compliqué.

4. De longs couloirs sécurisés De plusieurs centaines de mètres, les couloirs sont très bien sécurisés au sein de la prison. "C'est un super outil de travail", a glissé notamment une surveillante pénitentiaire à Elisabeth Borne.