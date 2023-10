Alençon. "Lever les freins de la mobilité" : deux voiturettes électriques en prêt pour les jeunes travailleurs

"Il faut lever les freins de la mobilité pour nos jeunes", lance Sophie Douvry, conseillère départementale de l'Orne. C'est chose faite à la mission locale d'Alençon. A partir du lundi 23 octobre, la structure met à disposition des jeunes travailleurs et des demandeurs d'emploi deux voiturettes électriques, des Citroën AMI, en prêt.

"C'est important pour les jeunes qui travaillent en 2x8 ou en 3x8 de pouvoir se déplacer pour démarrer de bonne heure le matin", explique Lionel Corbière, le président de la mission locale. Etre mobile est aussi un atout pour les demandeurs d'emploi. Une personne sur deux estime qu'on lui a refusé un travail pour des questions de mobilité.

"Il faut être capable de faire un créneau avec"

Ces véhicules ont une autonomie de 50 kilomètres et peuvent être conduits avec un permis AM (anciennement BSR). "Même si ce n'est pas large et long, il faut quand même être capable de faire un créneau avec", sourit Lionel Corbière. Le prêt est gratuit le premier mois avec une caution demandée, puis l'utilisateur doit payer 3€ par jour.

Une Citroën AMI neuve coûte 8 500€. L'une des voitures a été achetée par le département, l'autre par l'Etat. Un nouveau scooter électrique s'ajoute également aux trottinettes et vélos avec et sans assistance électrique, et aux scooters thermiques que propose déjà la mission locale.