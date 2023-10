Football. Les supporters du Stade Malherbe présents pour acheter le maillot collector des 110 ans

Les plus fervents supporters du Stade Malherbe se sont donné rendez-vous à 13h30 devant la boutique du club, ce mercredi 18 octobre. C'est à cette heure pile que le rideau s'est levé, laissant entrer les fans désireux de se procurer le maillot collector du club, célébrant ses 110 ans d'existence. Pour fêter cela et rendre le moment unique, seuls 110 exemplaires du maillot étaient vendus.

A jamais le premier

Présent 50 minutes en avance, Tom Nkassa est le tout premier détenteur du maillot. "Ça fait quelque chose", sourit-il. Grand supporter des Malherbistes, il apprécie "son côté unique et vintage", mais regrette "qu'il ne rappelle pas vraiment l'histoire du club". En effet, la tunique est majoritairement blanche, avec deux bandes horizontales rouges et bleues, proposée conjointement par l'équipementier Kappa et le sponsor normand du club Saint James.

Tom Nkassa est officiellement le premier à posséder le maillot collector des 110 ans du Stade Malherbe.

Avis partagé par Yoni Houssin, qui n'était pas certain de s'acheter le maillot avant de franchir les portes de la boutique. "Je le trouve assez joli, mais pour un maillot des 110 ans, on devrait quand même avoir un côté historique, que l'on ne retrouve pas là." Néanmoins, il repartira bien avec son maillot, le tout pour un montant de 130€. Un prix qui "peut freiner certaines personnes", suppose Joseph Lopez, qui se permet cette petite folie pour l'offrir à Noël, mais on ne dira pas à qui, la surprise doit rester entière !

Le maillot est blanc, avec deux bandes horizontales traversant la manche droite, mais pas la gauche.

Encore disponible à la vente

Jean-Charles Martineau est lui arrivé une demi-heure en avance pour s'assurer de repartir avec le précieux sésame, et apprécie notamment l'absence "des sponsors habituels", ainsi que le fait qu'il ne fasse "pas trop maillot". Et puis d'autres ont été missionnés par leurs proches. C'est le cas de Sandrine Hommet, venue pour son fils et un ami de ce dernier. Elle s'est armée de patience en caisse pour remplir la collection de son fils, "qui possède environ 200 maillots". Alors évidemment, celui-là, "il ne pouvait pas ne pas l'avoir !".

A 16 heures, "une petite dizaine de maillots" cherchaient toujours preneurs selon le club. Alors pour les intéressés retardataires, ce n'est pas encore raté ! A noter d'ailleurs que les joueurs porteront la tunique face à Auxerre, samedi 21 octobre à 15h. A l'issue de la rencontre, les maillots portés seront vendus aux enchères.