Sainte-Marguerite-sur-Mer. Un homme de 45 ans retrouvé mort au pied d'une falaise

Un drame s'est produit mercredi 18 octobre. Les pompiers de Seine-Maritime ont été appelés vers 12h25 pour se rendre à Sainte-Marguerite-sur-Mer, près de Dieppe. A leur arrivée, un homme de 45 ans se trouvait au pied d'une falaise. Il a été déclaré mort par le Service mobile d'urgence et de réanimation (SMUR). Quatre véhicules dont une équipe spécialisée en secours en "milieu périlleux" et une équipe du SMUR (Structure mobile d'urgence et de réanimation) de Dieppe ont été mobilisées ainsi que 13 sapeurs-pompiers.