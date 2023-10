Calvados. La panthère des neiges Him, emblème du zoo de Jurques, est morte

La mort de Him, la panthère des neiges du zoo de Jurques, est intervenue mercredi 18 octobre au matin. Ce mâle de 15 ans ne cessait d'émerveiller les visiteurs.

Une décision dure à prendre

Les vétérinaires ont découvert une "grosseur anormale au niveau de la bouche" du félin. Il s'agissait d'un carcinome, une tumeur cancéreuse. Malgré des soins quotidiens et un suivi régulier par le personnel soignant, la décision a été prise "de mettre fin à ses souffrances", indique le zoo. Ses organes étaient trop atteints.

Une espèce fascinante

"Véritable emblème de notre parc, il était très apprécié des visiteurs et de ses soigneurs par sa beauté et son regard fascinant", réagit la direction du zoo. Him était en quelque sorte la mascotte du parc. Il avait deux petits, partis dans d'autres parcs.

Le félin venait des montagnes d'Asie. L'espèce est répertoriée sur la liste rouge "espèces vulnérables" et est considérée comme en danger d'extinction. Il est tellement rare d'apercevoir un de ces princes des sommets en liberté, qu'il est surnommé "le fantôme des montagnes". Sa présence dans le zoo permettait ainsi de préserver l'espèce.

"Il était très apprécié des visiteurs et de ses soigneurs par sa beauté et son regard fascinant."