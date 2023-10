Manche. Un chien retrouvé "égorgé" : une plainte déposée, Michel Sardou réclame de la prison

Un chien a été retrouvé "égorgé", "éviscéré", "éventré" et "lacéré" avant d'être "lâchement jeté dans le fossé" à Sainte-Colombe près de Saint-Sauveur-le-Vicomte selon l'association de défense des animaux Stéphane Lamart. C'est un automobiliste qui a fait cette macabre découverte début octobre au bord de la route départementale 2. Un deuxième chien vivant rôdait autour du cadavre.

Michel Sardou "scandalisé" et "écœuré"

Le chanteur Michel Sardou a eu connaissance de cette affaire mardi 17 octobre. Il se dit "scandalisé" et "écœuré", et "en appelle au procureur de la République d'envoyer le responsable des faits en prison". Une autopsie ordonnée par le vétérinaire a confirmé "l'utilisation d'une arme blanche tranchante". L'artiste lance un appel à témoignages pour retrouver l'auteur des faits. Selon le propriétaire des animaux, les deux chiens s'étaient échappés de leur terrain. L'association Stéphane Lamart a déposé plainte contre X mardi 17 octobre auprès du parquet pour sévices graves et acte de cruauté.