Musique. Découvrez le nouveau titre de Louane

Après Secret, certifié disque de diamant et Pardonne-moi, bientôt single d'or et numéro 1 à la radio et à la télévision, Louane revient avec un titre extrait de son album "Sentiments heureux".

"Les étoiles" a été produit par Tristan Salvati, oreille absolue, qui est à l'origine de nombreux hits pour Angèle ou encore Julien Doré. "Les étoiles", futur tube, espère Louane, est une ballade intime et pleine d'émotions, les paroles expriment la douleur de l'abandon mais aussi la résolution de tourner la page.