Caen. Un appel à témoins lancé pour retrouver un homme de 39 ans

La police nationale du Calvados émet un nouvel appel à témoins ce mercredi 18 octobre à la suite de la disparition inquiétante d'un homme à Caen. Jonathan, âgé de 39 ans, n'a pas donné de nouvelles depuis le 14 septembre dernier.

Le trentenaire a les cheveux bruns et rasés. Il possède les yeux bleus, mesure 1 mètre 70 et est de corpulence forte. Jonathan est tatoué sur le poignet droit et le cou. Signe particulier : il se déplace à l'aide d'une canne.

La police détaille également sa dernière tenue vestimentaire connue : des habits noirs, une casquette de baseball, et un sac à dos foncé.

Si vous possédez quelconque information, contactez l'hôtel de police de Caen, au 02 31 29 22 22.