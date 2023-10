Le Petit-Quevilly. Des séances Prépabac pour les lycéens en option piscine au Petit-Quevilly

Depuis cette année, des séances Préapabac sont proposées à la piscine du Petit-Quevilly les mercredis de 16h30 à 17h30, sauf pendant les vacances scolaires. Le but : permettre aux lycéens de s'entraîner pour leur option natation dans le cadre du baccalauréat. Célia Goulay, 17 ans, est en terminale au lycée Val-de-Seine au Grand-Quevilly. Elle a choisi l'option éducation physique, pratiques et cultures sportives. "Cela permet l'apprentissage de façon régulière." Pendant une heure, elle est coachée par Flavy Leroy, maître-nageuse. "Je lui donne des conseils pour bien respirer dans l'eau" en variant les exercices. Pour bénéficier de ce dispositif, il faudra débourser 15€ par an pour les Quevillais et 25€ pour les autres.