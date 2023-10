Le Petit-Quevilly. Des ateliers de réparation de vélos le mercredi après-midi

Le mercredi de 14h à 17h, "des ateliers vélos sont proposés dans le quartier de la piscine", au Petit-Quevilly, explique François Bron-Legrand, réparateur de vélos professionnel. Amed Sizlanan, 12 ans fait partie des adeptes. "J'aime bien réparer les vélos, ça fait passer le temps." Philippe Papillon, 23 ans, apporte quant à lui son aide aux responsables de l'atelier. Apprendre aux jeunes Quevillais à réparer eux-mêmes leur vélo, c'est l'un des objectifs de François Bron-Legrand et du Comité d'actions et de promotion sociales (CAPS), dirigé par Laurent Battement. L'association CAPS proposait déjà des ateliers similaires mais pour aller plus loin, il fallait un encadrant spécialisé, d'où l'arrivée de François il y a quelques mois.