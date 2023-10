Football. Un maillot collector pour les 110 ans du Stade Malherbe Caen, édité en 110 exemplaires

Pour célébrer ses 110 ans, le Stade Malherbe Caen vient de dévoiler un maillot collector, ce mardi 17 octobre. Sobre mais efficace, il ne sera porté qu'une seule fois par les Caennais, ce samedi 21 octobre face à Auxerre.

110 exemplaires : comment se le procurer ?

Tout blanc, avec des bandes horizontales bleue et rouge, évidemment. Il est le fruit d'une création commune entre Kappa, équipementier du club, et Saint James, l'habilleur normand officiel du club. Seuls 110 exemplaires de ce maillot seront vendus, de quoi le rendre extrêmement rare. Pour en être l'heureux possesseur, il faudra se rendre, dès ce mercredi 18 octobre, à la boutique du Stade Malherbe. La vente débute à 13h30 et attention, il faudra tout de même débourser 130 euros.

Pour ceux qui n'ont pas été assez rapides, une phase de rattrapage s'impose samedi. A l'issue du match de Ligue au stade Michel d'Ornano face à Auxerre, les tuniques portées par les joueurs seront vendues aux enchères. Mais là, le prix pourrait bien grimper !